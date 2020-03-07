Зеленый Краснодар: весной в городе планируют высадить 5 тысяч деревьев

7 Март 2020 2020-03-07T11:07:10+03:00

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Акция «Краснодар — 10 тысяч деревьев» проходит в два этапа: весенний и зимний. Этой весной планируют высадить половину от намеченных на год планов. Места для высадки обсуждались специалистами администрации с горожанами. Общими усилиями были определены территории, которые больше всего нуждаются в озеленении.

- У нас очень много активных жителей, которые принимают участие в жизни Краснодара. И мы готовы помочь всем, кто хочет принять участие в этой акции. Дадим консультации о том, где и какие виды деревьев лучше посадить и куда обращаться за посадочным материалом, - заявил глава города Евгений Первышов.

По его словам, в администрацию Краснодара уже обратились немало горожан, готовых не только принять участие в высадке, но и предоставить саженцы деревьев и кустарников.

Высадят липы, тополя, ивы, клены, березы, церсисы, катальпы и рябины. Фото: администрация Краснодара.

К слову, озеленять будут внутридомовые территории, парки и скверы, школы и детские сады. На этой неделе 1400 саженцев уже высадили во внутригородских округах Краснодара.

Стоит отметить, что озеленять кубанскую столицу планируют с помощью липы, тополя, ивы, клена, березы, церсиса, катальпы и рябины. Эти породы деревьев лучше всего приживаются в солнечном Краснодаре. Возраст саженцев составляет 3–4 года.

Если вы хотите стать спонсором или же просто принять участие, звоните:

- Центральный округ: (861) 2679628;

- Прикубанский округ: (861) 2260737;

- Западный округ: (861) 2594334;

- Карасунский округ: (861) 2312666.

ИСТОЧНИК KP.RU