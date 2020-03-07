2020-03-07T12:03:26+03:00
Происшествия

Тушат полсотни человек и вертолет: в плавнях Темрюка двое суток горят камыши

Угрозы распространения огня в жилой сектор нет [фото]
Виталий КАРНАУХ
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС региона.Фото: пресс-служба ГУ МЧС региона.
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6 марта стало известно о загорании сухой растительности в плавневой зоне Темрюкского района. На оперативном заседании в муниципалитете введен режим «Повышенная готовность». Из-за невозможности подобраться к очагу возгорания, оперативная группа ГУ МЧС организовала окарауливание территории.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС региона.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС региона.

- Работали мониторинговые группы района и пожарно-спасательного гарнизона, беспилотный летательный аппарат, задействованы плавсредства. Для ликвидации пожара применялся вертолет Ми-8 МЧС России, - рассказал «КП»-Кубань» начальник пресс-службы ГУ МЧС региона Никита Гавриляк.

По состоянию на 10 утра 7 марта и по настоящее время продолжает действовать один очаг на площади около 700 кв.м. Запланировано применение беспилотного летательного аппарата и применение катеров ГИМС. Это позволит установить точные границы возгорания, а также рассмотреть целесообразность применения встречного огня.

- Прогнозируется уменьшение площади пожара из-за водных преград в плавнях. Сегодня применять авиацию не планируем, так как угрозы распространения огня на населенные пункты нет, - заявил Никита Гавриляк.

Всего в ликвидации пожара привлечены 53 человека, 14 единиц техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС региона.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Тушат полсотни человек и вертолет: в плавнях Темрюка двое суток горят камыши
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