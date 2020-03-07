2020-03-07T13:36:48+03:00
Общество

В Сочи выступят Лепс, Лазарев, Крид и другие звезды

На «Красной Поляне» 14 марта состоится музыкальный фестиваль «Жара»
Виталий КАРНАУХ
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Стоимость билетов варьируется от 3,5 до 10 тысяч рублей.Стоимость билетов варьируется от 3,5 до 10 тысяч рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Как сообщают «Кубанские новости», перед жителями региона споют Григорий Лепс, Егор Крид, группа Дискотека Авария, Жасмин, Сергей Лазарев и другие известные артисты. Всего выступят 15 звезд. Ведущими фестиваля будут Юлия Барановская и Константин Тарасюк.

Стоимость билетов варьируется от 3,5 до 10 тысяч рублей.

Напомним, впервые этот фестиваль состоялся четыре года назад в азербайджанском Баку. Нынешний фестиваль станет первым в России. Кстати, главный курорт страны выбран для проведения «Жары» не случайно. Зрители смогут совместить приятное с полезным: посмотреть на любимых звезд и отдохнуть в горах на черноморском побережье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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