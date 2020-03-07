В Сочи выступят Лепс, Лазарев, Крид и другие звезды
Как сообщают «Кубанские новости», перед жителями региона споют Григорий Лепс, Егор Крид, группа Дискотека Авария, Жасмин, Сергей Лазарев и другие известные артисты. Всего выступят 15 звезд. Ведущими фестиваля будут Юлия Барановская и Константин Тарасюк.
Стоимость билетов варьируется от 3,5 до 10 тысяч рублей.
Напомним, впервые этот фестиваль состоялся четыре года назад в азербайджанском Баку. Нынешний фестиваль станет первым в России. Кстати, главный курорт страны выбран для проведения «Жары» не случайно. Зрители смогут совместить приятное с полезным: посмотреть на любимых звезд и отдохнуть в горах на черноморском побережье.
ИСТОЧНИК KP.RU