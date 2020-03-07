Погода в Краснодарском крае готовит сюрприз для представительниц прекрасного пола

7 Март 2020 2020-03-07T15:10:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот уж по-настоящему теплая весна, несмотря на то, что она только наступила. Синоптики прогнозируют яркий, солнечный и сухой день восьмого марта.

В некоторых районах Кубани воздух прогреется до +25 тепла, осадков не ожидается. Солнечный день будет сопровождать легкий ветерок, от пяти до десяти метров в секунду. Скорее всего, он привнесет в Международный женский день легкую прохладу, которой так не хватает, когда палящее солнце царит в небе. Осадков на территории края в воскресенье, по данным синоптиков, не ожидается.

- Столбики термометров не опустятся к нулю даже ночью, - прокомментировали в краевом Гидрометцентре. - В некоторых районах края в темное время суток будет прохладно, плюс 6-9 градусов.

В выходной день – понедельник, 9 марта, – погода вряд ли изменится. Днем также будет жарко, о дожде метеорологи не сообщают. Стоит отметить, что подобная погода для начала марта – аномальное явление. Поэтому спешить менять гардероб с зимнего сразу на летний не стоит. Возможно, кубанцам еще предстоит надеть пуховики и зимние ботинки.

А мужчинам совет: если вдруг вы не подарите своим вторым половинкам красивый букетик из-за того, что лил дождь или на улице было холодно, знайте – такой фокус в этом году не пройдет.

ИСТОЧНИК KP.RU