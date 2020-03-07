На Кубани водитель на внедорожнике сбил 12-летнюю девочку
Инцидент произошел в городе Белореченске вчера, 6 марта. Около шести вечера 12-летняя школьница переходила дорогу в неположенном месте по улице Чехова; она шла в магазин. 40-летний водитель «Шивроле Нива» не увидел малолетнюю, не успел вовремя затормозить и допустил столкновение.
На место ЧП вызвали медиков. С серьезными травмами несовершеннолетнюю доставили в реанимационное отделение местной ЦРБ.
- Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают правоохранители. По данному факту проводится проверка, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU
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