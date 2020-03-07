К матчу «Локо» против ЦСКА в Краснодаре болельщиков будут подвозить бесплатно
Знаковый для всего баскетбольного пространства страны пройдет 9 марта в Краснодаре. «Локо» сразится с армейцами, которые занимают вторую строчку в турнирной таблице, железнодорожники – третьи. О том, что поединок вызвал большой интерес среди болельщиков, говорить не стоит. На матче сильнейших команд ожидается аншлаг, так как основная часть билетов была распродана в первые дни продажи.
Именно поэтому для удобства болельщиков создали подвоз. Добраться до «Баскет-Холла» можно будет на специальном автобусе, рассчитанном на 110 мест, от МЦ «Красная площадь».
- Клуб провёл огромную работу перед важным, не только со спортивной, но и с маркетинговой точки зрения матчем. Аншлаг на нашей арене - это 7500 человек, огромная масса людей, поэтому мы со своей стороны стараемся сделать максимально комфортным и интересным посещение этого баскетбольного праздника, - рассказал руководитель отдела маркетинга и PR «Локомотива-Кубань» Евгений Насонов.
Автобус предоставляет МУП «КТТУ», с которым сотрудничают железнодорожники.
- Игры баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» всегда сопровождаются большим интересом со стороны болельщиков, а предстоящая встреча со столичным ЦСКА - тем более! Мы выделили на 9 марта специальный автобус, - отметил директор «КТТУ» Александр Грачев.
КОНКРЕТНО
Автобус в цветах «Локо» будет отправляться от остановки «Красная площадь» с 13:00. Госномер Щ 488 НЕ 123.
Отмечается, что после матча болельщики также смогут добраться обратно до МЦ «Красная площадь», автобус будет ждать возле остановки «Баскет-Холл».
ИСТОЧНИК KP.RU