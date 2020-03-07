2020-03-07T17:09:21+03:00
Общество

Житель Кубани раскопал сотни боеприпасов в лесопосадке

Их направили на экспертизу
Виталий КАРНАУХ
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Сотни патронов были закопаны в пакетах.Сотни патронов были закопаны в пакетах.
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Несколько дней назад 55-летний Василий М. из Кореновска прогуливался в южных окрестностях города с металлоискателем. В пятистах метрах от федеральной автодороги М4 «Дон» сигналы на дисплее оборудования стали зашкаливать. Мужчина принялся копать, и наткнулся на ржавые предметы продолговатой формы. Когда полностью их выкопал, понял, что находка – не иначе как боеприпасы.

- Сотни патронов были закопаны в пакетах. Там были и мелкокалиберные патроны, и автоматные, также он обнаружил несколько пистолетных магазинов, боевые гранаты. Все боеприпасы изъяли с места обнаружения и направили на экспертизу, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Кореновска.

После того, как специалисты изучат находку, станет понятным возраст найденных предметов. Не исключено, что снаряды лежали в том месте со времен Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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