В Краснодаре пройдет фестиваль «Крымская весна-2020»

7 Март 2020 2020-03-07T17:59:40+03:00

Он продлится с 14 по 22 марта

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В кубанской столице пройдут праздничные гуляния, посвященные годовщине присоединения Крыма к России. Мероприятия запланированы на 9 дней.

Минкультуры региона сообщает, что в рамках фестиваля пройдут концерты, театрализованные представления, творческие занятия, мастер-классы различной направленности, а также народные забавы. Отмечается, что на протяжении всех дней празднования жители и гости региона смогут приобрести сувенирную продукцию из Крыма, а также продукцию крымского производства. Также будет возможность продегустировать национальные блюда полуострова.

Туристические центры нового региона в составе России расскажут о своих возможностях и популярных направлениях. Кроме этого, организаторы фестиваля обещают яркие выступления звезд отечественной эстрады. Кстати, участие во всех мероприятиях – бесплатное.

Специальным подарком для краснодарцев станет возможность сдать нормы ГТО в период проведения «Крымской весны», а также посостязаться в спортивных соревнованиях.

О том, как праздновали годовщину присоединения Крыма в Краснодаре в 2019 году, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU