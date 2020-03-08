Краснодарцам окажут бесплатную консультацию по финансовым вопросам
В Краснодаре бесплатно проконсультируют по финансовым вопросам. На прием можно прийти в городской центр развития предпринимательства «Платформа» по улице Северной, 365. Там специалисты будут принимать всех желающих с 11 до 15 часов.
- Консультанты ответят на вопросы жителей города по льготным программам ипотечного кредитования, пенсионной, страховой и налоговой грамотности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.
Также в мэрии уточнили, что консультации, в частности, могут касаться участия в целевой программе по обеспечению жильём молодых семей, безопасности приобретения жилья и так далее.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в преддверии Международного женского дня краснодарцам оказывали бесплатную юридическую помощь. День открытых дверей в Государственном юридическом бюро Краснодарского края прошел 6 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU