2020-03-08T09:08:04+03:00
Общество

Краснодарцам окажут бесплатную консультацию по финансовым вопросам

День открытых дверей пройдет 18 марта
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре бесплатно проконсультируют по финансовым вопросам. На прием можно прийти в городской центр развития предпринимательства «Платформа» по улице Северной, 365. Там специалисты будут принимать всех желающих с 11 до 15 часов.

- Консультанты ответят на вопросы жителей города по льготным программам ипотечного кредитования, пенсионной, страховой и налоговой грамотности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Также в мэрии уточнили, что консультации, в частности, могут касаться участия в целевой программе по обеспечению жильём молодых семей, безопасности приобретения жилья и так далее.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в преддверии Международного женского дня краснодарцам оказывали бесплатную юридическую помощь. День открытых дверей в Государственном юридическом бюро Краснодарского края прошел 6 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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