Губернатор Кубани поздравил женщин с 8 марта

8 Март 2020 2020-03-08T10:18:46+03:00

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Для мужчин 8 марта – один из самых важных праздников. Именно с женщиной связано все самое ценное в жизни – семья, дети, любовь. В этот день всех женщин Кубани поздравил Вениамин Кондратьев. В Международный женский день глава региона пожелал представительницам прекрасного пола здоровья, счастья, благополучия и улыбок.

– Вы бережно храните тепло домашнего очага и заботитесь о воспитании подрастающего поколения, также вдохновляете и поддерживаете в трудную минуту, – сказал губернатор Краснодарского края. - Сегодня все слова восхищения и благодарности вам.

Кондратьев добавил, что во многом благодаря созидательному труду женщин регион крепнет и процветает.

Напомним, что накануне женщин поздравили в Краснодаре в Музыкальном театре. Здесь прошел праздничный концерт. На мероприятии также присутствовал глава Кубани. Он поздравил прекрасных дам с праздником.

ИСТОЧНИК KP.RU