В Краснодаре прочистили почти 94 км сетей ливневой канализации

8 Март 2020 2020-03-08T12:14:29+03:00

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Специализированная служба по содержанию сетей ливневой канализации в Краснодаре начала работать с июня прошлого года. Каждую неделю на сайте администрации города появляются отчеты по работе.

- С начала года в городе проверено и прочищено уже 93,8 км коллекторов различного диаметра — от 100 до 1000 мм. Ил и грязь вывезли из 2723 дождевых колодца, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Также в мэрии добавили, что в Западном округе расчищено 26,7 км, в Карасунском — 18,6 км, в Прикубанском — 24,8 км, а в Центральном — 23,7 км.

Сотрудники службы по содержанию сетей планируют привести в порядок все ливневки города за полтора-два года. Приведение в работоспособное состояние сетей ливневой канализации поможет уменьшить подтопления территорий после сильных дождей.

Фотоотчет о работе размещают на официальном портале администрации Краснодара в специальном разделе.

ИСТОЧНИК KP.RU