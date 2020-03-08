На Кубани начали сеять яровые культуры

8 Март 2020 2020-03-08T13:36:28+03:00

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В Краснодарском крае начали сеять яровые культуры – пшеницу, ячмень, овес, зерновой горох и многолетние травы. В настоящее время засеяно больше 100 тысяч гектаров.

– Исходя из оперативной информации, сев идет с опережением к прошлому году. Яровыми культурами предстоит засеять около 2 млн гектаров полей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в минсельхозе края работает «горячая линия». По номеру 8 (861) 214-25-61 можно проконсультироваться по вопросам, связанным с обеспечением ГСМ, семенами, минудобрениями.

Ранее в министерстве сельского хозяйства региона сообщали, что с начала года аграрии Краснодарского края приобрели свыше 280 единиц сельхозтехники. Обновление техники проводилось как за счет собственных средств аграриев, так и с использованием мер государственной поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU