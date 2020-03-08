Скончался председатель Краснодарской краевой общественной организации памяти Жукова

8 Март 2020 2020-03-08T11:50:02+03:00

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Вячеслав Головко умер на 81 году жизни. Он возглавлял Краснодарскую краевую общественную организацию памяти имени Жукова более 15 лет. Под руководством полковника Головко организация активно сотрудничала с Албанией, Казахстаном, Белоруссией и республиками Северного Кавказа.

Соболезнования по поводу смерти близким Головко выразил глава региона Вениамин Кондратьев.

– Вячеслав Григорьевич многое сделал для укрепление мира и стабильности в нашей стране и на Кубани, – сказал Кондратьев. - Для сослуживцев, всех, кто его знал, трудился с ним плечом к плечу, подполковник Головко навсегда останется примером истинного патриотизма и любви к родной земле.

Вячеслав Головко посвятил свою жизнь служению Родине. За период службы он объехал весь Советский Союз, принимал активное участие в учениях стран участниц Варшавского договора. После выхода в отставку продолжил служение Родине на общественном поприще.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что федеральный судья, вынесший приговор чиновнику-убийце, умер в баре на Розе Хутор. Он скончался внезапно.

ИСТОЧНИК KP.RU