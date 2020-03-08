Скончался председатель Краснодарской краевой общественной организации памяти Жукова
Вячеслав Головко умер на 81 году жизни. Он возглавлял Краснодарскую краевую общественную организацию памяти имени Жукова более 15 лет. Под руководством полковника Головко организация активно сотрудничала с Албанией, Казахстаном, Белоруссией и республиками Северного Кавказа.
Соболезнования по поводу смерти близким Головко выразил глава региона Вениамин Кондратьев.
– Вячеслав Григорьевич многое сделал для укрепление мира и стабильности в нашей стране и на Кубани, – сказал Кондратьев. - Для сослуживцев, всех, кто его знал, трудился с ним плечом к плечу, подполковник Головко навсегда останется примером истинного патриотизма и любви к родной земле.
Вячеслав Головко посвятил свою жизнь служению Родине. За период службы он объехал весь Советский Союз, принимал активное участие в учениях стран участниц Варшавского договора. После выхода в отставку продолжил служение Родине на общественном поприще.
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ИСТОЧНИК KP.RU