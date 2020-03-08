2020-03-08T16:14:39+03:00
Общество

Два кубанских отеля вошли в число лучших в стране

Они отмечены премией Russian Hospitality Awards
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: hospitalityawards.ruФото: hospitalityawards.ru
Изменить размер текста:

Церемония награждения премии Russian Hospitality Awards состоялась в феврале. На ней были отмечены лучшие отели страны. В число отличившихся вошли и сочинские заведения.

- Radisson Hotel Rosa Khutor стал лучший в номинации горнолыжный отель, SPA-отель Ostrova победил в номинации лучший курортный отель 2019, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

В этом году награда была выполнена в золотых тонах и изготовлена компанией Preciosa Lighting - международным производителей стекла и красивейших хрустальных изделий. Премию получили 25 отелей страны в разных номинациях.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что два кубанца победили в конкурсе «Лидеры России 2020». Они стали лучшими по специализации «Здравоохранение». Всего в финaле приняли учaстие 100 конкурсaнтов из 34 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два кубанских отеля вошли в число лучших в стране
С Геленджика можно будет улететь в Череповец
На Кубани начали сеять яровые культуры
В Краснодаре прочистили почти 94 км сетей ливневой канализации
Скончался председатель Краснодарской краевой общественной организации памяти Жукова
Новороссийск примет знамя Всероссийской патриотической акции «Эстафета добрых дел»
Губернатор Кубани поздравил женщин с 8 марта
Краснодарцам окажут бесплатную консультацию по финансовым вопросам
В Краснодаре пройдет фестиваль «Крымская весна-2020»
Сообщению Кубани с Крымом – быть: 7 марта прошел первый рельсовый автобус
Житель Кубани раскопал сотни боеприпасов в лесопосадке
К матчу «Локо» против ЦСКА в Краснодаре болельщиков будут подвозить бесплатно
На Кубани водитель на внедорожнике сбил 12-летнюю девочку
Погода в Краснодарском крае готовит сюрприз для представительниц прекрасного пола
В Сочи выступят Лепс, Лазарев, Крид и другие звезды
Тушат полсотни человек и вертолет: в плавнях Темрюка двое суток горят камыши
Зеленый Краснодар: весной в городе планируют высадить 5 тысяч деревьев
В 2020 году власти расчистят восемь каналов кубанских лиманов
Еще одного гаишника подозревают во взяточничестве на Кубани
В Краснодаре на 4-х автобусных маршрутах теперь можно оплатить проезд банковской картой
В Сочи начался сезон цветения магнолий
Железнодорожное сообщение между Анапой и Керчью назвали исторически важным достижением
В Сочи мужчина заживо сжег собутыльника