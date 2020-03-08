Два кубанских отеля вошли в число лучших в стране

8 Март 2020 2020-03-08T16:14:39+03:00

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Церемония награждения премии Russian Hospitality Awards состоялась в феврале. На ней были отмечены лучшие отели страны. В число отличившихся вошли и сочинские заведения.

- Radisson Hotel Rosa Khutor стал лучший в номинации горнолыжный отель, SPA-отель Ostrova победил в номинации лучший курортный отель 2019, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

В этом году награда была выполнена в золотых тонах и изготовлена компанией Preciosa Lighting - международным производителей стекла и красивейших хрустальных изделий. Премию получили 25 отелей страны в разных номинациях.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что два кубанца победили в конкурсе «Лидеры России 2020». Они стали лучшими по специализации «Здравоохранение». Всего в финaле приняли учaстие 100 конкурсaнтов из 34 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU