2020-03-08T18:19:02+03:00
Общество

В Краснодаре ограничат движение по улице Коммунаров

Дорогу перекроют из-за ремонта трамвайных путей
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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На улице Коммунаров будет ограничено движение транспорта 10 дней, с 10 до 20 марта. Перекроют одну полосу дороги от улицы Будённого до Длинной.

- Работы по ремонту трамвайных путей будут идти в ночное время — с 23:00 до 5:00 часов, поэтому на движение трамваев они не повлияют, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Для безопасности движения на ремонтируемом участке появятся временные дорожные знаки и ограждения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре ремонтируют улицу Аэродромную. Вместе с этим обновят и мемориалы на Всесвятском кладбище. Сейчас заканчивается реконструкция Вечного огня. Строители восстановят все элементы комплекса — стелу, облицовку на Вечном огне, скульптуру Родины-матери. Также заменят тротуарную плитку, сделают новую подсветку. Завершить ремонт планируется к 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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