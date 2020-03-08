В Северском районе горело 500 квадратных метров лесополосы

8 Март 2020 2020-03-08T19:49:38+03:00

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Возгорании лесной подстилки произошло 8 марта за ракушечным карьером поселка Черноморский Северского района. Очевидцы сообщили о пожаре в ЕДДС в 17:15.

- По предварительным данным, площадь возгорания составила около 500 квадратных метров, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что тушили пожар две единицы техники и семь человек. Спасатели локализовали огонь в 18:33, а ликвидировать возгорание удалось в 19:00.

По данным МЧС края, угрозы населению и населенному пункту не было.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани сгорают целые плантации камышей и животные: из-за аномального потепления увеличилось количество пожаров. МЧС просит быть предельно бдительными.

ИСТОЧНИК KP.RU