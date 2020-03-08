В Северском районе горело 500 квадратных метров лесополосы
Возгорании лесной подстилки произошло 8 марта за ракушечным карьером поселка Черноморский Северского района. Очевидцы сообщили о пожаре в ЕДДС в 17:15.
- По предварительным данным, площадь возгорания составила около 500 квадратных метров, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Также в ведомстве добавили, что тушили пожар две единицы техники и семь человек. Спасатели локализовали огонь в 18:33, а ликвидировать возгорание удалось в 19:00.
По данным МЧС края, угрозы населению и населенному пункту не было.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани сгорают целые плантации камышей и животные: из-за аномального потепления увеличилось количество пожаров. МЧС просит быть предельно бдительными.
ИСТОЧНИК KP.RU