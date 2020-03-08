2020-03-08T21:12:59+03:00
Происшествия

В Горячем Ключе 8 марта в ДТП погибли отец и дочь

Они ехали поздравить маму с праздником
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: vk.com/gorklФото: vk.com/gorkl
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Трагедия в станице Бакинской Горячего Ключа случилась днем 8 марта. По предварительным данным, 27-летний водитель не справился с управлением, и автомобиль вылетел с дороги в кювет. В машине находились два ребенка.

- В результате ДТП скончались 7-летняя девочка и ее 27-летний отец. Ещё одна 5-летняя девочка в больнице, - сообщили местные жители в соцсетях.

Также знакомые с ситуацией добавили, что отец с дочерьми ехал за мамой, чтобы поздравить её с праздником. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. По данному факту проводится проверка.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Белореченске водитель на внедорожнике сбил 12-летнюю девочку. С серьезными травмами несовершеннолетнюю доставили в реанимационное отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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