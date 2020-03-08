В Горячем Ключе 8 марта в ДТП погибли отец и дочь

8 Март 2020 2020-03-08T21:12:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия в станице Бакинской Горячего Ключа случилась днем 8 марта. По предварительным данным, 27-летний водитель не справился с управлением, и автомобиль вылетел с дороги в кювет. В машине находились два ребенка.

- В результате ДТП скончались 7-летняя девочка и ее 27-летний отец. Ещё одна 5-летняя девочка в больнице, - сообщили местные жители в соцсетях.

Также знакомые с ситуацией добавили, что отец с дочерьми ехал за мамой, чтобы поздравить её с праздником. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. По данному факту проводится проверка.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Белореченске водитель на внедорожнике сбил 12-летнюю девочку. С серьезными травмами несовершеннолетнюю доставили в реанимационное отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU