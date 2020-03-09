2020-03-09T09:01:07+03:00
Спорт

ФК «Сочи» выиграли первый матч за полгода

В ворота противника они забили два мяча [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/pfcsochiФото: instagram.com/pfcsochi
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ФК «Сочи» добыл свою первую победу за полгода. Произошло это в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги. Сочинцы дома встретились с «Уралом».

С первых минут матча стало понятно команда, которую возглавляет Владимир Федотов, настроена на победу. Уверенная игра помогла футболистам отправить два мяча в ворота противника. На 35-й минуте отличился Андрей Мостовой, а на 63-й - гол забил Кирилл Заика.

Стоит отметить, что в этот раз нападающий Александр Кокорин на поле себя особо не проявил. Тем не менее в активе сочинцев теперь 18 очков - команда вплотную приблизилась к «Рубину» и «Ахмату», у которых на два балла больше.

Следющая игра запланирована на среду, 11 марта. ФК «Сочи» сразится с «Оренбургом». Ранее в связи с вирусной инфекцией у большого количества футболистов и сотрудников сочинского клуба матч решено было отменить.

Первый гол сочинцев в матче c «Уралом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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