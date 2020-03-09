Анапчанин, оставивший без света 8 тысяч человек, заплатит почти 200 тысяч рублей

9 Март 2020 2020-03-09T08:19:32+03:00

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Жители Анапы до сих пор не добрым словом вспоминают собственника дома на Гребенской. Мужчина, который по всей видимости, хотел сэкономить, незаконно разрыл землю, принадлежащую муниципалитету, для прокладки коммуникации. Во время работ он повредил силовой кабель, из-за чего вся центральная часть курорта было обессточена.

- По данным «НЭСК», без света остались порядка восемь тысяч жителей Анапы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города. - На место выехали специалисты управлений ЖКХ, муниципального контроля, участковый и ремонтная бригада.

Фото: instagram.com/admanapa

Электроэнергию в жилых домах спустя некоторое время возобновили - для этого пришлось переключиться на резервную линию питания. А вот нерадивого собственника ждет наказание.

Ему придется заплатить штраф и возместить затраты на восстановительные работы. Ориентировочно мужчине придется раскошелиться на сумму порядка 200 тысяч рублей.

- Кроме того, как выяснилось, во время разрытия была повреждена корневая система дерева, за что анапчанину придется заплатить, - добавляют «КП» - Кубань» в администрации курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU