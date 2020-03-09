Ущерб оценили в 700 тысяч: Под Анапой браконьеры незаконно ловили креветок и бычка
Нарушителей поймали в акватории Кизилташского лимана близ станицы Благовещенской, что под Анапой. В этом районе запрещен вылов водных биоресурсов. Но двое местных жителей, наплевав на закон, устроили рыбалку. Они ловили рыбу и креветок, используя особые рыболовные снасти-ловушки – вентери.
- Рыба, зашедшая в такую ловушку, не может выйти из нее и удерживается в ней в силу затрудненного выхода из-за особой конструкции входных устройств, - говорят в Азово-Черноморском филиале «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии».
Правонарушителей обнаружили на берегу Кизилташского лимана. У них нашли пять орудий лова – вентери, а также более 7 тысяч креветок и более 2 тысяч бычков. Ущерб оценили в 700 тысяч рублей.
– Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе краевого пограничного управлении ФСБ России.
Нарушителям грозит крупный штраф до 500 тысяч рублей или даже тюремное заключение на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU