Кубанский казачий хор даст три концерта, приуроченых ко дню рождения Виктора Захарченко

9 Март 2020 2020-03-09T10:52:45+03:00

Выступления запланированы на 22, 23 и 24 марта

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В Краснодаре пройдут три больших концерта Кубанского казачьего хора к 45-летию творческой деятельности Виктора Захарченко. Выступления состоятся на сцене ЦКЗ на Красной, 5.

- В юбилейных концертах, которые запланированы на 22, 23 и 24 марта, приедут именитые гости, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве культуры региона. - В их числе - Александра Пахмутова, Владимир Минин, специально из-за рубежа прилетит княгиня Ольга Куликовская-Романова.

Все концерты приурочены ко дню рождения маэстро Виктора Захарченко – 22 марта ему исполняется 82 года.

- Сами выступления посвящены 45-летию его руководства старейшим казачьим коллективом и 75-летию Великой Победы и предстоящему в 2021 году 210-летнему юбилею Войскового певческого – Кубанского казачьего хора, – добавили в минкульте Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU