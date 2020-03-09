Экс-тренер ФК «Сочи» спустя три месяца вернулся к работе в клубе

9 Март 2020 2020-03-09T10:19:26+03:00

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В конце ноября прошлого года футбольный клуб «Сочи» объявил об отставке главного тренера команды Александра Точилина. 45-летний специалист сам подал заявление. Однако спустя три месяца стало известно, что бывший наставник возвращается к работе в клубе, но уже в новой должности.

К своим обязанностям он приступил на прошлой неделе. Александр возглавил селекционно-аналитический отдел. При этом, стоит отметить, что ранее такого направления в клубе не было.

Сам Александр Точилин не считает новую должность понижением. Судьба сочинского клуба, который давно стал для него родным, для специалиста небезразлична.

Напомним, ранее ФК «Сочи» добыл свою первую победу за полгода. Произошло это в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом». Южане забили два мяча в ворота противника.

ИСТОЧНИК KP.RU