На Кубани интернет-мошеннице грозит 5 лет тюрьмы за продажу несуществующей одежды
Следственный отдел ОМВД по Ейскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы. Ее обвиняют в «Мошенничестве».
По версии следствия, обвиняемая размещала в социальной сети объявления о продаже одежды, которой в реальности у нее не было. «Клюнувших» на товар покупателей уговаривала внести 100% предоплату. После получения денег от одной из жертв аферистка отправила ей часть одежды, а затем заблокировала обманутую покупательницу. Общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.
Пострадавшая от рук мошенницы молчать не стала и заявила на нее в полицию. Вскоре аферистку задержали, причем по месту ее проживания.
- На период предварительного следствия обвиняемой избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Материалы дела направлены в суд.
Мошеннице грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU