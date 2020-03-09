2020-03-09T09:56:17+03:00
Происшествия

На Кубани интернет-мошеннице грозит 5 лет тюрьмы за продажу несуществующей одежды

Сейчас аферистка находится под подпиской о невыезде
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Лия МУРАДЬЯНФото: Лия МУРАДЬЯН
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Следственный отдел ОМВД по Ейскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы. Ее обвиняют в «Мошенничестве».

По версии следствия, обвиняемая размещала в социальной сети объявления о продаже одежды, которой в реальности у нее не было. «Клюнувших» на товар покупателей уговаривала внести 100% предоплату. После получения денег от одной из жертв аферистка отправила ей часть одежды, а затем заблокировала обманутую покупательницу. Общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Пострадавшая от рук мошенницы молчать не стала и заявила на нее в полицию. Вскоре аферистку задержали, причем по месту ее проживания.

- На период предварительного следствия обвиняемой избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Материалы дела направлены в суд.

Мошеннице грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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