2020-03-09T10:51:28+03:00
Общество

В Сочи женщина погибла в автомобиле, который упал в кювет

Водитель иномарки травмирован
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-службы ОГИБДД УВД по СочиФото: пресс-службы ОГИБДД УВД по Сочи
Изменить размер текста:

Авария произошла в Адлерском районе Сочи 9 марта, около 8:00. 28-летний водитель мчался на иномарке по по улице Таврической, что в селе Веселое.

- Выбранный скоромной режим не обеспечивал постоянного контроля над автомобилем. Мужчина не справился с управлением и выехал на обочину, машина провалилась в кювет, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

В результате ДТП, погибла женщина-пассажир иномарки, которая, по предварительным данным, не была не пристегнута ремнем безопасности. Водитель получил травмы.

- Обстоятельства аварии уточняются. Причины ДТП выясняются, - добавляет Евгений Кривоконев.

Ранее сообщалось, что в Горячем Ключе 8 марта в ДТП погибли отец и дочь. Они ехали поздравить маму с праздником.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Щербиновском районе пограничники задержали браконьера с огромной сетью
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч горожан со «Спартаком»
В Краснодаре с 14 по 22 марта пройдет фестиваль «Крымская весна-2020»
Кубанский казачий хор даст три концерта, приуроченых ко дню рождения Виктора Захарченко
Экс-тренер ФК «Сочи» спустя три месяца вернулся к работе в клубе
В Сочи женщина погибла в автомобиле, который упал в кювет
На Кубани интернет-мошеннице грозит 5 лет тюрьмы за продажу несуществующей одежды
Ущерб оценили в 700 тысяч: Под Анапой браконьеры незаконно ловили креветок и бычка
ФК «Сочи» выиграли первый матч за полгода
Анапчанин, оставивший без света 8 тысяч человек, заплатит почти 200 тысяч рублей
В Горячем Ключе 8 марта в ДТП погибли отец и дочь
В Северском районе горело 500 квадратных метров лесополосы
В Краснодаре ограничат движение по улице Коммунаров
В Краснодаре прошел женский забег Beauty Run
Два кубанских отеля вошли в число лучших в стране
Из Геленджика можно будет улететь в Череповец
На Кубани начали сеять яровые культуры