В Сочи женщина погибла в автомобиле, который упал в кювет

9 Март 2020 2020-03-09T10:51:28+03:00

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Авария произошла в Адлерском районе Сочи 9 марта, около 8:00. 28-летний водитель мчался на иномарке по по улице Таврической, что в селе Веселое.

- Выбранный скоромной режим не обеспечивал постоянного контроля над автомобилем. Мужчина не справился с управлением и выехал на обочину, машина провалилась в кювет, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

В результате ДТП, погибла женщина-пассажир иномарки, которая, по предварительным данным, не была не пристегнута ремнем безопасности. Водитель получил травмы.

- Обстоятельства аварии уточняются. Причины ДТП выясняются, - добавляет Евгений Кривоконев.

Ранее сообщалось, что в Горячем Ключе 8 марта в ДТП погибли отец и дочь. Они ехали поздравить маму с праздником.

ИСТОЧНИК KP.RU