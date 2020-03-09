2020-03-09T16:29:50+03:00
Происшествия

В Армавире мужчина может попасть в тюрьму за кражу пуховиков из магазина

Вора вычислили по камерам видеонаблюдения
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Михаил ФРОЛОВФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В дежурную часть ОМВД по Армавиру обратился сотрудник одной из торговых точек. По его словам, неизвестный зашел в магазин и утащил два мужских пуховика. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале, опросили пострадавшего и возможных очевидцев.

- Была составлена ориентировка на розыск подозреваемого, которую передали всем дежурным нарядам, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленника.

42-летнего местного жителя задержали по месту проживания и доставили в отдел. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

- Мужчине грозит до двух лет тюрьмы, - добавляют в краевом главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Армавире мужчина может попасть в тюрьму за кражу пуховиков из магазина
Новороссийские подростки устроили фотосессию на памятнике ВОВ
«Они нападают на детей!»: жителей Армавира запугала стая бродячих собак
«Локомотив-Кубань» дома сразится с ЦСКА
Из Сочи в Ереван с 29 марта пустят прямые рейсы
В Щербиновском районе пограничники задержали браконьера с огромной сетью
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч горожан со «Спартаком»
В Краснодаре с 14 по 22 марта пройдет фестиваль «Крымская весна-2020»
Кубанский казачий хор даст три концерта, приуроченых ко дню рождения Виктора Захарченко
Экс-тренер ФК «Сочи» спустя три месяца вернулся к работе в клубе
В Сочи женщина погибла в автомобиле, который упал в кювет
На Кубани интернет-мошеннице грозит 5 лет тюрьмы за продажу несуществующей одежды
Ущерб оценили в 700 тысяч: Под Анапой браконьеры незаконно ловили креветок и бычка
ФК «Сочи» выиграли первый матч за полгода
Анапчанин, оставивший без света 8 тысяч человек, заплатит почти 200 тысяч рублей
В Горячем Ключе 8 марта в ДТП погибли отец и дочь
В Северском районе горело 500 квадратных метров лесополосы
В Краснодаре ограничат движение по улице Коммунаров
В Краснодаре прошел женский забег Beauty Run
Два кубанских отеля вошли в число лучших в стране
Из Геленджика можно будет улететь в Череповец
На Кубани начали сеять яровые культуры