В Армавире мужчина может попасть в тюрьму за кражу пуховиков из магазина

9 Март 2020 2020-03-09T16:29:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть ОМВД по Армавиру обратился сотрудник одной из торговых точек. По его словам, неизвестный зашел в магазин и утащил два мужских пуховика. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале, опросили пострадавшего и возможных очевидцев.

- Была составлена ориентировка на розыск подозреваемого, которую передали всем дежурным нарядам, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленника.

42-летнего местного жителя задержали по месту проживания и доставили в отдел. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

- Мужчине грозит до двух лет тюрьмы, - добавляют в краевом главке.

ИСТОЧНИК KP.RU