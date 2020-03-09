2020-03-09T12:37:56+03:00
Общество

В Щербиновском районе пограничники задержали браконьера с огромной сетью

Ему грозит тюремное заключение
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Браконьер оказался в незавидном положенииБраконьер оказался в незавидном положении
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Пограничники задержали мужчину на берегу Ейского лимана. Именно здесь местный житель незаконно ловил рыбу вброд.

Браконьер, стоит сказать, оказался в незавидном положении. Дело в том, что инспекторы не только накрыли его, но еще и нашли все орудия лова, на чем впоследствии удалось выстроить доказательную базу.

- У него изъяли лессовую сеть, более 150 особей тарани, судака, леща и карасей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России. - Ущерб составил порядка 200 тысяч рублей.

В отношении правонарушителя составили материал. Сейчас идет разбирательство. Мужчине грозит крупный штраф или тюремное заключение.

А тем временем местным жителям напоминают - с 1 марта по 31 мая в азовских лиманах Краснодарского края ловить рыбу запрещено.

Напомним, ранее сообщалось, что под Анапой браконьеры незаконно ловили креветок и бычка. Ущерб оценили в 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Щербиновском районе пограничники задержали браконьера с огромной сетью
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