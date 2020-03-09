В Краснодаре с 14 по 22 марта пройдет фестиваль «Крымская весна-2020»

9 Март 2020 2020-03-09T11:25:42+03:00

Жители и гости города смогут попасть на него абсолютно бесплатно

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Концерты звезд, спортивные развлечения и самые вкусные кулинарные угощения ждут гостей фестиваля «Крымская весна-2020», который пройдет в кубанской столице с 14 по 22 марта. Жители и гости города смогут попасть на него абсолютно бесплатно.

Фестиваль охватит сразу несколько площадок Краснодара. В программе запланированы выступления хоров Краснодарского края, театрализованные представления и мастер-классы, а еще интерактивные, творческие занятия, народные забавы.

- На фестивале можно будет приобрести продукты и сувениры из Крыма, попробовать блюда, приготовленные по рецептам жителей полуострова, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона.

Все желающие смогут посоревноваться в спортивных состязаниях, а также сдать нормы ГТО.

- В рамках фестиваля состоится презентация туристических возможностей Крыма, - добавляют «КП» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

Завершится фестиваль гала-концертом с участием звезд эстрады.

Напомним, в прошлом году фестиваль собрал более 25 тысяч человек. О том, как прошли празднования годовщины присоединения Крыма в Краснодаре в 2019 году, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU