2020-03-09T12:00:11+03:00
Спорт

В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч горожан со «Спартаком»

Игра начнется в 16:30
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/officialparkkrasnodarФото: instagram.com/officialparkkrasnodar
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В понедельник, 9 марта, в амфитеатре парка «Краснодар» состоится прямая трансляция матча 21-й тура Тинькофф РПЛ сезона 2019/20. На поле стадиона «Открытие Арена» в Москве «быки» сыграют против «Спартака».

- Стартовый свисток прозвучит в 16:30, - сообщают в пресс-службе парка «Краснодар» в своем аккаунте в Instagram.

Правда, если хотите занять места получше, стоит приехать заблаговременно, как минимум за полчаса. Вход для всех желающих свободный.

Напомним, горожане имеют 38 очков и располагаются на втором месте. «Спартак» же находится на девятом месте, на его счету 25 баллов. Но сомнений в том, что эти две команды покажут на поле зрелищную игру, нет.

Ранее сообщалось, что экс-тренер ФК «Сочи» спустя три месяца вернулся к работе в клубе. Правда, уже в новой должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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