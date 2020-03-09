2020-03-09T13:51:34+03:00
Общество

Из Сочи в Ереван с 29 марта пустят прямые рейсы

До столицы Армении можно добраться за полтора часа
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Самолеты будут летать трижды в неделю.Самолеты будут летать трижды в неделю.
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Из Сочи в Ереван можно будет добраться без пересадок. С 29 марта запускают прямые рейсы в Армению.

- Планируется, что самолеты по указанному маршруту будут летать трижды в неделю: в среду, пятницу и воскресенье, - сообщают в пресс-службе авиаперевозчика.

Вылет из аэропорта в Адлере намечен на 13:50. Лететь самолет будет 1 час 20 минут. В столице Армении борт приземлится в 16:10. Обратно путь займет 1 час 15 минут. Однако время вылета из Еревана разное - в среду самолет взлетает в 11:50, в пятницу - в 13:20, в воскресенье - в 12:20.

Билеты можно приобрести в кассах аэровокзалов и на сайте перевозчика. Их стоимость начинается от 1840 рублей.

Напомним, с 15 марта из Анапы запустят прямые авиарейсы в Санкт-Петербург и Новосибирск. Рейс будет выполняться только по воскресеньям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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