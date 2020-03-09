«Локомотив-Кубань» дома сразится с ЦСКА

9 Март 2020 2020-03-09T14:20:08+03:00

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В понедельник, 9 марта, в «Баскет-Холле» пройдет центральный домашний матч регулярного сезона. Буквально через час «красно-зеленые» сразятся с ЦСКА.

- Поединок вызвал большой интерес среди болельщиков, так что на матче ожидается аншлаг, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе «Локомотив-Кубань». - Несмотря на то, что понедельник у нас выходной, существует солидная вероятность того, что вы можете простоять 15-30 минут на отрезке от «Красной площади» до «Баскет-Холла» в пробке.

Напомним, ЦСКА занимают вторую строчку турнирной таблицы, железнодорожники расположились на третьей.

Ранее сообщалось, что к матчу «Локо» против ЦСКА в Краснодаре болельщиков будут подвозить бесплатно. После матча фанаты также смогут добраться обратно до МЦ «Красная площадь» - автобус будет ждать возле остановки «Баскет-Холл».

ИСТОЧНИК KP.RU