«Они нападают на детей!»: жителей Армавира запугала стая бродячих собак
Стаи собак из 12-15 особей обитают в районе 21 Линии в Армавире. Жителям города бездомные псы доставляют массу неудобств. Люди боятся отпускать на улицу детей, опасаясь нападения животных. Да и взрослые побаиваются собак при походах за покупками.
Одна из местных жительниц записала видео, как около частных домов блуждают дворняги, по всей видимости, в поисках еды.
- Вот такая стая собак ходит по нашим улицам, - сказала автор видео за кадром. - А ведь они нападают на детей, которые возвращаются из школы домой. С этим уже пора что-то делать.
В данном случае, советуют юристы, нужно обращаться за помощью в администрацию.
- Никто, кроме мэрии, не может решить этот вопрос, - пояснила «Комсомольской правде» - Кубань» юрист Марина Пьянкова. - Убивать собак самим нельзя, поскольку это жестокое обращение с животными. За это предусмотрена уголовная ответственность.
Стаи собак пугают жителей Армавира Видео: gorodarmavir.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU