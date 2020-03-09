2020-03-09T14:47:02+03:00
Общество

«Они нападают на детей!»: жителей Армавира запугала стая бродячих собак

Одна из местных жительниц опубликовала ролик с негодованием в соцсетях [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
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Стаи собак из 12-15 особей обитают в районе 21 Линии в Армавире. Жителям города бездомные псы доставляют массу неудобств. Люди боятся отпускать на улицу детей, опасаясь нападения животных. Да и взрослые побаиваются собак при походах за покупками.

Одна из местных жительниц записала видео, как около частных домов блуждают дворняги, по всей видимости, в поисках еды.

- Вот такая стая собак ходит по нашим улицам, - сказала автор видео за кадром. - А ведь они нападают на детей, которые возвращаются из школы домой. С этим уже пора что-то делать.

В данном случае, советуют юристы, нужно обращаться за помощью в администрацию.

- Никто, кроме мэрии, не может решить этот вопрос, - пояснила «Комсомольской правде» - Кубань» юрист Марина Пьянкова. - Убивать собак самим нельзя, поскольку это жестокое обращение с животными. За это предусмотрена уголовная ответственность.

Стаи собак пугают жителей Армавира Видео: gorodarmavir.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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