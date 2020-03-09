Новороссийские подростки устроили фотосессию на памятнике ВОВ

9 Март 2020 2020-03-09T15:47:44+03:00

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Новороссийцы заметили, как на памятнике ВОВ, самолете ИЛ-2, на днях местная шпана устроила фотосессию. Подростки залезли на монумент и принялись позировать, корча рожицы перед камерой. Местные жители отнеслись к подобным действиям неодобрительно. Они считают, что ребята залезли на памятник, потому что не знают истории и не понимают значимости подобных сооружений, пишет «Наша газета».

Новороссийские пользователи соцсетей разделились на две стороны: одни осуждают школьников, а другие считают, что в этом ничего противозаконного нет. Более того, некоторые и вовсе признались, что в их детстве они точно также лазили по этому самолету.

СПРАВКА

19 апреля 1943 года этот самолет, пролетавший над Черным морем, сбили фашисты. Находившиеся на борту гвардии майор Виктор Кузнецов и старший ккраснофлотец Александр Решетинскогй погибли. На дне моря рухнувший самолет пролежал около 30 лет, а после был поднят, отреставрирован и установлен на бетонном постаменте. Это было в 1980-м году.

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ИСТОЧНИК KP.RU