Новороссийские подростки устроили фотосессию на памятнике ВОВ
Новороссийцы заметили, как на памятнике ВОВ, самолете ИЛ-2, на днях местная шпана устроила фотосессию. Подростки залезли на монумент и принялись позировать, корча рожицы перед камерой. Местные жители отнеслись к подобным действиям неодобрительно. Они считают, что ребята залезли на памятник, потому что не знают истории и не понимают значимости подобных сооружений, пишет «Наша газета».
Новороссийские пользователи соцсетей разделились на две стороны: одни осуждают школьников, а другие считают, что в этом ничего противозаконного нет. Более того, некоторые и вовсе признались, что в их детстве они точно также лазили по этому самолету.
СПРАВКА
19 апреля 1943 года этот самолет, пролетавший над Черным морем, сбили фашисты. Находившиеся на борту гвардии майор Виктор Кузнецов и старший ккраснофлотец Александр Решетинскогй погибли. На дне моря рухнувший самолет пролежал около 30 лет, а после был поднят, отреставрирован и установлен на бетонном постаменте. Это было в 1980-м году.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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