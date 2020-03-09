На Кубани курортный сезон может начаться раньше обычного

9 Март 2020 2020-03-09T18:29:23+03:00

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В 2020-м году, возможно, курортный сезон начнется раньше, чем обычно. Специалисты прогнозируют, что вода в Черном море быстро прогреется, что позволит краю принимать гостей за полмесяца ранее запланированного, цитирует мнение ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца "Российская газета".

Обычно отдыхающие начинают ехать в южный регион в середине апреля. Однако здравницы и дома отдыха открывают свои двери с мая, так как вода в море прогревается только к этому времени.

Чего не скажешь о 2020-м годе. Несмотря на то, что ныне только лишь начало марта, температура в некоторых районах Кубани уже составляет плюс 23-25 градусов. На побережье чуть прохладнее, 18-20 тепла.

- Вода начала быстро прогреваться. Уже сейчас ее температура плюс 10-15 градусов. И завершится сезон позже. Для любителей отдыха на наших курортах наступают очень хорошие времена, - отметил Тишковец.

Специалисты уверяют, что с сохранением подобной температуры в течение длительного времени курортный сезон начнется раньше. Кроме этого, подобное аномальное тепло позволит сезон и раньше закончить.

ИСТОЧНИК KP.RU