2020-03-09T18:29:23+03:00
Общество

На Кубани курортный сезон может начаться раньше обычного

Этому способствует аномальное тепло
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Обычно отдыхающие начинают ехать в южный регион в середине апреля.Обычно отдыхающие начинают ехать в южный регион в середине апреля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В 2020-м году, возможно, курортный сезон начнется раньше, чем обычно. Специалисты прогнозируют, что вода в Черном море быстро прогреется, что позволит краю принимать гостей за полмесяца ранее запланированного, цитирует мнение ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца "Российская газета".

Обычно отдыхающие начинают ехать в южный регион в середине апреля. Однако здравницы и дома отдыха открывают свои двери с мая, так как вода в море прогревается только к этому времени.

Чего не скажешь о 2020-м годе. Несмотря на то, что ныне только лишь начало марта, температура в некоторых районах Кубани уже составляет плюс 23-25 градусов. На побережье чуть прохладнее, 18-20 тепла.

- Вода начала быстро прогреваться. Уже сейчас ее температура плюс 10-15 градусов. И завершится сезон позже. Для любителей отдыха на наших курортах наступают очень хорошие времена, - отметил Тишковец.

Специалисты уверяют, что с сохранением подобной температуры в течение длительного времени курортный сезон начнется раньше. Кроме этого, подобное аномальное тепло позволит сезон и раньше закончить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре тушат сухую траву в микрорайоне Гидростроителей
Обнаженка на гонках: в Краснодаре девушка с неприкрытой грудью давала старт любителям быстрой езды
Госпитализированный в Сочи абхазский политик готовится к выписке из больницы Краснодара
На Кубани курортный сезон может начаться раньше обычного
В Армавире мужчина может попасть в тюрьму за кражу пуховиков из магазина
Новороссийские подростки устроили фотосессию на памятнике ВОВ
«Они нападают на детей!»: жителей Армавира запугала стая бродячих собак
«Локомотив-Кубань» дома сразится с ЦСКА
Из Сочи в Ереван с 29 марта пустят прямые рейсы
В Щербиновском районе пограничники задержали браконьера с огромной сетью
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч горожан со «Спартаком»
В Краснодаре с 14 по 22 марта пройдет фестиваль «Крымская весна-2020»
Кубанский казачий хор даст три концерта, приуроченых ко дню рождения Виктора Захарченко
Экс-тренер ФК «Сочи» спустя три месяца вернулся к работе в клубе
В Сочи женщина погибла в автомобиле, который упал в кювет
На Кубани интернет-мошеннице грозит 5 лет тюрьмы за продажу несуществующей одежды
Ущерб оценили в 700 тысяч: Под Анапой браконьеры незаконно ловили креветок и бычка
ФК «Сочи» выиграли первый матч за полгода
Анапчанин, оставивший без света 8 тысяч человек, заплатит почти 200 тысяч рублей
В Горячем Ключе 8 марта в ДТП погибли отец и дочь
В Северском районе горело 500 квадратных метров лесополосы
В Краснодаре ограничат движение по улице Коммунаров
В Краснодаре прошел женский забег Beauty Run
Два кубанских отеля вошли в число лучших в стране
Из Геленджика можно будет улететь в Череповец
На Кубани начали сеять яровые культуры