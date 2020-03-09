2020-03-09T18:38:29+03:00
Общество

Госпитализированный в Сочи абхазский политик готовится к выписке из больницы Краснодара

Об этом сообщили в штабе кандидата в президенты
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Аслан Бжания. Фото: facebook.com/apsny.todayАслан Бжания. Фото: facebook.com/apsny.today
Изменить размер текста:

57-летнего Аслана Бжания готовят к выписке из краснодарской больницы. Его состояние, по словам штаба кандидата в президенты, улучшилось. Сейчас опасения у врачей его здоровье не вызывает, потому политика собираются отпустить домой.

Уже в среду, 11 марта, Аслан Бжания сможет продолжить свое участие в предвыборной кампании. Напомним, повторные выборы в Абхазии назначены на воскресенье, 22 марта.

Стоит сказать, ранее «КП» - Кубань» сообщала о том, что 2 марта Аслан Бжания был госпитализирован в больницу в Сочи с подозрением на пищевое отравление. Однако в его окружении еще в прошлом году говорили - политик был отравлен тяжелыми металлами.

3 марта появилась информация, что состояние 57-летнего Аслана Бжании улучшилось, его вывели из медикаментозной комы, он реагирует на окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре тушат сухую траву в микрорайоне Гидростроителей
Обнаженка на гонках: в Краснодаре девушка с неприкрытой грудью давала старт любителям быстрой езды
Госпитализированный в Сочи абхазский политик готовится к выписке из больницы Краснодара
На Кубани курортный сезон может начаться раньше обычного
В Армавире мужчина может попасть в тюрьму за кражу пуховиков из магазина
Новороссийские подростки устроили фотосессию на памятнике ВОВ
«Они нападают на детей!»: жителей Армавира запугала стая бродячих собак
«Локомотив-Кубань» дома сразится с ЦСКА
Из Сочи в Ереван с 29 марта пустят прямые рейсы
В Щербиновском районе пограничники задержали браконьера с огромной сетью
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч горожан со «Спартаком»
В Краснодаре с 14 по 22 марта пройдет фестиваль «Крымская весна-2020»
Кубанский казачий хор даст три концерта, приуроченых ко дню рождения Виктора Захарченко
Экс-тренер ФК «Сочи» спустя три месяца вернулся к работе в клубе
В Сочи женщина погибла в автомобиле, который упал в кювет
На Кубани интернет-мошеннице грозит 5 лет тюрьмы за продажу несуществующей одежды
Ущерб оценили в 700 тысяч: Под Анапой браконьеры незаконно ловили креветок и бычка
ФК «Сочи» выиграли первый матч за полгода
Анапчанин, оставивший без света 8 тысяч человек, заплатит почти 200 тысяч рублей
В Горячем Ключе 8 марта в ДТП погибли отец и дочь
В Северском районе горело 500 квадратных метров лесополосы
В Краснодаре ограничат движение по улице Коммунаров
В Краснодаре прошел женский забег Beauty Run
Два кубанских отеля вошли в число лучших в стране
Из Геленджика можно будет улететь в Череповец
На Кубани начали сеять яровые культуры