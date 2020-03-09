Госпитализированный в Сочи абхазский политик готовится к выписке из больницы Краснодара

9 Март 2020 2020-03-09T18:38:29+03:00

Об этом сообщили в штабе кандидата в президенты

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57-летнего Аслана Бжания готовят к выписке из краснодарской больницы. Его состояние, по словам штаба кандидата в президенты, улучшилось. Сейчас опасения у врачей его здоровье не вызывает, потому политика собираются отпустить домой.

Уже в среду, 11 марта, Аслан Бжания сможет продолжить свое участие в предвыборной кампании. Напомним, повторные выборы в Абхазии назначены на воскресенье, 22 марта.

Стоит сказать, ранее «КП» - Кубань» сообщала о том, что 2 марта Аслан Бжания был госпитализирован в больницу в Сочи с подозрением на пищевое отравление. Однако в его окружении еще в прошлом году говорили - политик был отравлен тяжелыми металлами.

3 марта появилась информация, что состояние 57-летнего Аслана Бжании улучшилось, его вывели из медикаментозной комы, он реагирует на окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU