Госпитализированный в Сочи абхазский политик готовится к выписке из больницы Краснодара
57-летнего Аслана Бжания готовят к выписке из краснодарской больницы. Его состояние, по словам штаба кандидата в президенты, улучшилось. Сейчас опасения у врачей его здоровье не вызывает, потому политика собираются отпустить домой.
Уже в среду, 11 марта, Аслан Бжания сможет продолжить свое участие в предвыборной кампании. Напомним, повторные выборы в Абхазии назначены на воскресенье, 22 марта.
Стоит сказать, ранее «КП» - Кубань» сообщала о том, что 2 марта Аслан Бжания был госпитализирован в больницу в Сочи с подозрением на пищевое отравление. Однако в его окружении еще в прошлом году говорили - политик был отравлен тяжелыми металлами.
3 марта появилась информация, что состояние 57-летнего Аслана Бжании улучшилось, его вывели из медикаментозной комы, он реагирует на окружающих.
ИСТОЧНИК KP.RU