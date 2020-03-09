Обнаженка на гонках: в Краснодаре девушка с неприкрытой грудью давала старт любителям быстрой езды
8 марта в кубанских соцсетях опубликовали видеоролик, под которым развернулись настоящие баталии. Ночные гонки, порой, выходят из рамок обычных. Это подтверждают и те соревнования, которые организовал автоклуб VIP-Racing в Международный женский день. На видео запечатлено, как молодая девушка с открытой грудью давала старт заезду двух автомобилей.
В Краснодаре девушка с голой грудью давала старт гонщикам.
Она была в юбке, высоких каблуках, в руках держала два флага и пританцовывала, совершенно не стесняясь публики. А посмотреть, тем временем, то ли на гонки, то ли на эту девушку собрались сотни краснодарцев.
В соцсетях жители города резко осудили ее, говоря о том, что на «это» смотрят дети. Однако в лицах других пользователей блондинка из видеозаписи нашла поддержку – они говорили, что на ночных гонках детям делать нечего. С ними можно согласиться, но ролик из Сети, теперь уже доступный каждому, не изъять.
ИСТОЧНИК KP.RU