2020-03-09T19:16:40+03:00
Общество

Обнаженка на гонках: в Краснодаре девушка с неприкрытой грудью давала старт любителям быстрой езды

Жители Кубани пристыдили ее за чрезмерную откровенность [видео]
Виталий КАРНАУХ
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Посмотреть, тем временем, то ли на гонки, то ли на эту девушку собрались сотни краснодарцев. Фото: соцсети.Посмотреть, тем временем, то ли на гонки, то ли на эту девушку собрались сотни краснодарцев. Фото: соцсети.
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8 марта в кубанских соцсетях опубликовали видеоролик, под которым развернулись настоящие баталии. Ночные гонки, порой, выходят из рамок обычных. Это подтверждают и те соревнования, которые организовал автоклуб VIP-Racing в Международный женский день. На видео запечатлено, как молодая девушка с открытой грудью давала старт заезду двух автомобилей.

В Краснодаре девушка с голой грудью давала старт гонщикам.

Она была в юбке, высоких каблуках, в руках держала два флага и пританцовывала, совершенно не стесняясь публики. А посмотреть, тем временем, то ли на гонки, то ли на эту девушку собрались сотни краснодарцев.

В соцсетях жители города резко осудили ее, говоря о том, что на «это» смотрят дети. Однако в лицах других пользователей блондинка из видеозаписи нашла поддержку – они говорили, что на ночных гонках детям делать нечего. С ними можно согласиться, но ролик из Сети, теперь уже доступный каждому, не изъять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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