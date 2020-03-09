2020-03-09T20:41:23+03:00
Происшествия

В Краснодаре тушат сухую траву в микрорайоне Гидростроителей

По предварительным данным, пострадавших нет [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Техника, по словам спасателей, подъехать не может.Техника, по словам спасателей, подъехать не может.
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О возгорании на улице Автолюбителей стало известно в 18:10. Очевидцы позвонили на путь диспетчера Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона и оставили заявку.

Как выяснилось, горит трава на открытой территории в микрорайоне Гидростроителей.

- К тушению привлекается три единицы техники и 10 человек, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Андрей Воевода

Фото: Андрей Воевода

Предварительно огнем охвачено 50 квадратных метров площади.

- Это труднодоступное место. Техника, к сожалению, подъехать не может, - уточняют «КП» - Кубань» спасатели. - Поэтому тушение проводят ранцевыми огнетушителями.

По предварительным данным, пострадавших нет. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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