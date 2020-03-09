Пожар на площади 250 квадратов произошел в частном доме в Туапсе

9 Март 2020 2020-03-09T22:38:04+03:00

На месте происшествия сейчас работают спасатели [фото, видео]

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О возгорании в доме на улице Верхнекордонная в Туапсе пожарным сообщили очевидцы. Диспетчеру они позвонили в 20:00 9 марта. Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарные МЧС России.

В 20:06, когда по адресу прибыли первые подразделения, было установлено - выгорает частный дом. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров.

В Туапсе тушат пожар в частном доме.

- В тушении задействовано пять спецмашин и 13 человек личного состава МЧС России, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Анастасия Булдакова

В 21:02 пожар удалось локализовть, а в 21:20 ликвидировать открытое горение.

Огнеборцы продолжают работать на месте происшествия. О пострадавших на данный момент не сообщается.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU