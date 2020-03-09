2020-03-09T22:32:56+03:00
Происшествия

В Краснодаре ликвидировали открытое горение сухой травы

Сейчас спасатели проливают тлеющие очаги [видео]
Евгения СОРОКА
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Сухая трава загорелась в труднодоступном месте.Сухая трава загорелась в труднодоступном месте.
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Спустя три часа пожарным удалось справиться с огнем в районе улицы Автолюбителей в Краснодаре. Напомним, в 18:10 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона сообщили о возгорании. Как выяснилось, полыхает сухая трава. Огнем было охвачено 500 квадратных метров площади.

Когда спасатели прибыли на место, стало ясно - техника к очагам возгорания подъехать не может. Местность эта труднодоступная. Поэтому пожарные пытались справиться с пламенем с помощью ранцевых огнетушителей.

- В 18:28 пожар был локализован, в 21:29 ликвидировано открытое горение, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Сейчас спасатели проливают тлеющие очаги.

О том, есть ли пострадавшие, неизвестно.

По некоторым данным, причиной масштабного возгорания стал несанкционированный пал сухой травы. Но установить все обстоятельства ЧП специалисты смогут только после того, как пожар будет полностью потушен.

БУДЬ В КУРСЕ!

Начинающийся травяной пожар необходимо быстро затушить. Иногда для этого необходимо его просто затоптать. Но в таком случае надо немного подождать и убедиться в том, что трава не тлеет. Иначе пожар вновь может появиться.

Спасатели советуют в жаркую и сухую погоду весной особо тщательно соблюдать простые меры безопасности – не поджигать прошлогоднюю траву, не сжигать мусор и разводить костры без присмотра, не бросать горящие спички и окурки.

В Краснодаре горит сухая трава Видео: instagram.com/chp_yug.

ИСТОЧНИК KP.RU

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