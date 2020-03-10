На Кубани в 2019 году производство шампанского выросло на 20 процентов

10 Март 2020 2020-03-10T07:23:16+03:00

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В 2019 году объем производства игристых и шампанских вин в регионе в составил 4,8 миллиона декалитров. Это на 20,2 процентов больше, чем в 2018.

На Кубани находится треть всех виноградников страны и производится 48 процентов российского вина и 36 процентов шампанского. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях составляет 30 процентов. Вино является одним из главных экспортных продуктов Кубани.

- В 2019 году в продукция поставлялась в 18 стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Украину, Китай, Казахстан, Латвию, Белоруссию и другие, впервые были начаты поставки в Великобританию, Бразилию, Испанию, Бельгию, Канаду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU