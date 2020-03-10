«Локомотив-Кубань» уступил ЦСКА в Единой лиге ВТБ

10 Март 2020 2020-03-10T07:44:07+03:00

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В Краснодаре в «Баскет-Холле» 9 марта прошел матч Единой лиги ВТБ. Все билеты на эту игру были проданы. Официально на матче присутствовали 7304 человека.

Краснодарская команда вела по очкам большую часть игры, однако ЦСКА удалось вырваться вперед и выиграть последнюю четверть, а вместе с ней и весь матч со счетом 77:71.

Во время матча отметились игроки «Локомотива» Мантас Калниетис и Уилл Каммингс. У ЦСКА больше всех набрал защитник Майк Джеймс, который заработал 16 очков.

Сейчас у ЦСКА 15 побед в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» занимает в таблице третье место с 13 победами и шестью поражениями.

ИСТОЧНИК KP.RU