2020-03-10T08:13:27+03:00
Происшествия

В Новороссийске велосипедист упал в яму

Ему помогли спасатели
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: instagram.com/alekseioderovФото: instagram.com/alekseioderov
Изменить размер текста:

Об инциденте, который произошел вечером 9 марта около яхт-клуба в районе набережной Адмирала Серебрякова, сообщили очевидцы. Они позвонили спасателям и рассказали, что в яму упал велосипедист.

На место ЧП выехали сразу две группы сотрудников экстренных служб. Спасатели при помощи носилок вытащили потерпевшего из ямы и передали медикам.

- Пропасть была огорожена, водитель велосипеда скорее всего был пьян. Он пробил забор и улетел в яму, - написал на своей странице в Instagram начальник муниципальной службы спасения Алексей Одеров.

Напомним, в Армавире мужчина может попасть в тюрьму за кражу пуховиков из магазина. Вора вычислили по камерам видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24