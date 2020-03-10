В Новороссийске велосипедист упал в яму

10 Март 2020 2020-03-10T08:13:27+03:00

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Об инциденте, который произошел вечером 9 марта около яхт-клуба в районе набережной Адмирала Серебрякова, сообщили очевидцы. Они позвонили спасателям и рассказали, что в яму упал велосипедист.

На место ЧП выехали сразу две группы сотрудников экстренных служб. Спасатели при помощи носилок вытащили потерпевшего из ямы и передали медикам.

- Пропасть была огорожена, водитель велосипеда скорее всего был пьян. Он пробил забор и улетел в яму, - написал на своей странице в Instagram начальник муниципальной службы спасения Алексей Одеров.

Напомним, в Армавире мужчина может попасть в тюрьму за кражу пуховиков из магазина. Вора вычислили по камерам видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU