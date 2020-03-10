В Краснодаре стартует антинаркотическая акция

10 Март 2020 2020-03-10T09:09:03+03:00

Первый этап пройдет с 16 по 27 марта

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Акцию проводят для того, чтобы жители краевого центра узнали о работе «горячей линии», на которую можно позвонить и сообщить о фактах распространения наркотиков. Первый этап мероприятия пройдет с 16 по 27 марта.

- Передать информацию, задать вопросы можно по следующим телефонам: 02, 102, 8 (861) 268-40-45, 8 (861) 259-67-63, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодара.

С полным списком номеров необходимо ознакомиться на сайте.

Напомним, в Краснодаре с 14 по 22 марта пройдет фестиваль «Крымская весна-2020». Жители и гости города смогут попасть на него абсолютно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU