В Краснодаре стартует антинаркотическая акция
Акцию проводят для того, чтобы жители краевого центра узнали о работе «горячей линии», на которую можно позвонить и сообщить о фактах распространения наркотиков. Первый этап мероприятия пройдет с 16 по 27 марта.
- Передать информацию, задать вопросы можно по следующим телефонам: 02, 102, 8 (861) 268-40-45, 8 (861) 259-67-63, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодара.
С полным списком номеров необходимо ознакомиться на сайте.
Напомним, в Краснодаре с 14 по 22 марта пройдет фестиваль «Крымская весна-2020». Жители и гости города смогут попасть на него абсолютно бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU