2020-03-10T09:19:44+03:00
Общество

Сочи победил в рейтинге лучших весенних курортов

Наибольшее число голосов туристов досталось горнолыжным трассам "Розы Хутор"
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото rosaski.comФото rosaski.com
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Один из крупнейших в России специализированных ресурсов о туризме-портал ТурСтат провел специальный опрос ,участие в котором приняли более 10 тысяч пользователей сайта в начале марта 2020 года. Вопрос формулировался так "Какой из российских курортов вы считаете наиболее подходящим для отдыха нынешней весной?"

Первое место в предпочтениях потенциальных туристов занял горнолыжный курорт "Розк Хутор" в Сочи. Голоса за него отдали 20% опрошенных. На втором месте Ялта, уступившая Сочи всего 2 % голосов. Популярны также курорты Подмосковья и Байкал - соответственно 12 и 11%. Замыкает ТОП-10 Светлогорск с четырьмя процентами голосов.

Как ранее сообщала "КП"-Кубань", в 2020 году туристический горнолыжный сезон в Сочи продлится до середины апреля. Эксперты ожидают роста турпотока примерно на 2,5 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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