В Новороссийске ожидается усиление ветра

10 Март 2020 2020-03-10T09:45:32+03:00

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В Новороссийске в ближайшие несколько часов 10 марта ожидается южный, юго-восточный ветер 13-18 метров в секунду. Высота волн до 15-25 дм.

В администрации города-курорта просят следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.

- При усилении ветра ограничьте выход из зданий, лучше останьтесь в помещении, - советуют в МЧС. - Следите за детьми.

Если сильный ветер застал на улице, то укройтесь в подземных переходах или подъездах. Не стоит прятаться от ветра около стен домов, так как с крыш может упасть кровля.

Также по данным краснодарского Гидрометцентра, на Черноморском побережье во вторник преимущественно без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 9-14 метров в секунду, днем до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем +15…+20 градусов, местами по югу до +24.

ИСТОЧНИК KP.RU