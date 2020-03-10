В Новороссийске ожидается усиление ветра
В Новороссийске в ближайшие несколько часов 10 марта ожидается южный, юго-восточный ветер 13-18 метров в секунду. Высота волн до 15-25 дм.
В администрации города-курорта просят следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.
- При усилении ветра ограничьте выход из зданий, лучше останьтесь в помещении, - советуют в МЧС. - Следите за детьми.
Если сильный ветер застал на улице, то укройтесь в подземных переходах или подъездах. Не стоит прятаться от ветра около стен домов, так как с крыш может упасть кровля.
Также по данным краснодарского Гидрометцентра, на Черноморском побережье во вторник преимущественно без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 9-14 метров в секунду, днем до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем +15…+20 градусов, местами по югу до +24.
ИСТОЧНИК KP.RU