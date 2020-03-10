2020-03-10T10:09:36+03:00
Происшествия

На Кубани директора школы осудят за необоснованное расходование бюджетных средств

Было потрачено свыше 1,5 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани директора школы осудят за необоснованное расходование бюджетных средствНа Кубани директора школы осудят за необоснованное расходование бюджетных средствФото: Архив "КП"
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Прокуратура Красноармейского района проверила деятельность средней общеобразовательной школы № 4. Были обнаружены нарушения.

Выяснилось, что директор для нужд школы с октября по ноябрь 2018 года закупила ученической мебели, оборудования, спортивного инвентаря по завышенным рыночным ценам на общую сумму свыше 6,5 миллионов рублей. Это повлекло неэффективное расходование бюджетных средств на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

- По данному факту территориальным отделом СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, в Щербиновском районе пограничники задержали браконьера с огромной сетью. Ему грозит тюремное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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