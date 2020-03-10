В Краснодаре на месте «Скобяного рынка» могут создать транспортный пересадочный узел

10 Март 2020 2020-03-10T10:20:35+03:00

Об этом мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил на городской планерке

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В Краснодаре идет ликвидация «Скобяного рынка» в районе Октябрьской. Все территории, которые освобождают от незаконных строений, будут служить для общественных нужд. Так и на месте бывшего «Скобяного рынка» будет парк или сквер.

10 марта на городской планерке была озвучена еще одна идея преобразования этого пространства. Участники движения «Городские решения» предложили создать здесь большой транспортный пересадочный узел.

- Глава города Евгений Первышов отметил, что на этой территории есть и капитальные объекты с оформленным правом собственности. Он предложил пригласить их на переговоры. Для собственников могут сохранить площади в составе пересадочного комплекса, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Он поручил своему заместителю Артему Доронину провести встречу с представителями «Городских решений» и детально обсудить возможность организации транспортного узла.

ИСТОЧНИК KP.RU