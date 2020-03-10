2020-03-10T10:31:47+03:00
Общество

В Краснодаре с начала года украли более 300 люков

Примут все необходимые меры для поиска и задержания лиц, которые к этому причастны
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре с начала года украли более 300 люковВ Краснодаре с начала года украли более 300 люковФото: Артем КИЛЬКИН
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10 марта в краевой столице прошло аппаратное совещание, которое провел глава Краснодара Евгений Первышов. На встрече обсудили результаты борьбы с самовольным строительством, выполнение плана по доходам бюджета и другие вопросы.

- С 1 января зафиксировано больше трехсот краж люков. Это крышки муниципальных ливневых канализаций, а также ресурсоснабжающих организаций, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Будут приняты все необходимые меры для поиска и задержания лиц, которые к этому причастны. Планируется взаимодействовать, в том числе, со специалистами республики Адыгея.

- С этим необходимо бороться, так как это создает серьезные аварийные ситуации, - отметил Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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