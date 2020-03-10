Глава Ленинградского района обвиняется в превышении должностных полномочий

10 Март 2020 2020-03-10T10:48:21+03:00

Он выдал своей родственнице под строительство участок, расположенный в границах защитной зоны объектов культурного наследия

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На Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении главы Ленинградского района. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ).

В марте 2017 года чиновник выдал своей родственнице разрешение на строительство дома на земельном участке, в границах защитной зоны объектов культурного наследия. Это «Банк» 1908 года и «Школа казачья для мальчиков» 1907 года.

Перед возведением необходимо было получить согласование с региональным органом охраны культурного наследия. Но этого чиновник не сделал. В результате на участке в непосредственной близости от памятников истории и культуры был построен частный дом.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю. Глава района отстранен от занимаемой должности. Уголовное дело направлено в суд, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU