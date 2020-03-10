2020-03-10T11:21:43+03:00
Происшествия

В станице Староминской задержали мужчину, который неадекватно себя вел в районной больнице

Он выражался нецензурной бранью и мешал работе учреждения
Александра ПОДУШКО
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В станице Староминской задержали мужчину, который неадекватно себя вел в районной больницеВ станице Староминской задержали мужчину, который неадекватно себя вел в районной больницеФото: Архив "КП"
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В станице Староминской на пульт централизованной охраны вневедомственной охраны Росгвардии из полиции поступило сообщение. В нем говорилось о нарушении общественного порядка в приемном покое районной больницы.

На место выехал наряд вневедомственной охраны. Сотрудники выяснили, что обратившийся за помощью в больницу мужчина стал вести себя агрессивно. Он выражался нецензурной бранью и мешал работе учреждения.

- По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали. 34-летний местный житель был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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