В станице Староминской задержали мужчину, который неадекватно себя вел в районной больнице
В станице Староминской на пульт централизованной охраны вневедомственной охраны Росгвардии из полиции поступило сообщение. В нем говорилось о нарушении общественного порядка в приемном покое районной больницы.
На место выехал наряд вневедомственной охраны. Сотрудники выяснили, что обратившийся за помощью в больницу мужчина стал вести себя агрессивно. Он выражался нецензурной бранью и мешал работе учреждения.
- По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали. 34-летний местный житель был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU