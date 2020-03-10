На Кубани разыскивают 51-летнего мужчину с татуировкой «Галя»

10 Март 2020 2020-03-10T11:32:53+03:00

Сергей Фомичев пропал в декабре 2005 года. Фото: ориентировка УМВД РФ по Саратовской области

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Полиция Краснодарского края опубликовала объявление о розыске безвестно пропавшего Сергея Фомичева, 1969 года рождения, в рамках уголовного дела по статье "Убийство". Мужчина исчез 14 лет назад из съемной квартиры в Саратове, где обосновался вместе с другом. В декабре 2005 года Сергей Фомичев отправился на собеседование при устройстве на работу, но так и не вернулся домой. В родном селе Ершовка Саратовской области, где до переезда в столицу региона мужчина жил вместе с матерью, он тоже не появился.

- Сергею Фомичеву на вид лет 45-55, он среднего телосложения при росте 180-188 см, лицо смугловатое, брови прямые, глаза карие, имеются залысины. Размер ноги 45-48 см, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Известно, что у пропавшего мужчины имеется особая примета - татуировка на пальцах левой руки "Галя".

Сергей Фомичев был одет в черную вязаную шапку, серую куртку на металлических клепках, темные брюки, зеленую футболку, серо-голубую рубашку, черные зимние ботинки производства фабрики «Зарайск».

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам 02 (с мобильного 102).

ИСТОЧНИК KP.RU